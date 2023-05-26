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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كولر على فوز الأهلي على طلائع الجيش

صدى البلد

أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أنه سعيد بالفوز رغم الغيابات العديدة بعد أن تم منح راحة لعدد كبير من اللاعبين، وقال إن من شاركوا خلال اللقاء ظهروا بشكل مميز وقدموا المطلوب.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق غدًا، وأنه يؤدي بشكل جيد، ومع المشاركة في المباريات يكتسب المزيد من الخبرات، وأن بقية الحراس في طريقهم للتحسن والعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات.

وأكمل: «لدينا ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة، واللاعبون تعودوا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير».

مارسيل كولر بالنادي الأهلي طلائع الجيش استاد الكلية الحربية بطولة الدوري الممتاز

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