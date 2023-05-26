أرملة أمل دنقل: كان يفضل الشعر على أي وظيفة

علقت الكاتبة الصحفية عبلة الرويني، زوجة الراحل أمل دنقل، على ذكرى رحيله، قائله: "كانت تجربة إنسانية ملهمة واستثنائية".

وأضافت الكاتبة الصحفية عبلة الرويني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "دنقل تحول لفكرة ولمعنى وقيمة للكثير"، لافته: "دنقل تحول لذكرى وضوء ومعاني متعددة وقيم مختلفة من حرية لصدق لإبداع".

وأشارت الكاتبة الصحفية عبلة الرويني،: "فكرة أنه كان يفضل الشعر على أي وظيفة فكرة ليست خيالية ولا رومانسية بل هي فكرة حقيقية وتجسد لمنتهى إخلاص الشخص لما يفعله ومنتهى إيمانه لما يقدمه".