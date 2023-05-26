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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرملة أمل دنقل: كان يفضل الشعر على أي وظيفة

دنقل
دنقل

علقت الكاتبة الصحفية عبلة الرويني، زوجة الراحل أمل دنقل، على ذكرى رحيله، قائله: "كانت تجربة إنسانية ملهمة واستثنائية".

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أحمد سويلم: إبداعات أمل دنقل تميزت بالحس الوطني

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طقوس الإبداع.. أمل دنقل يكشف عادات وتقاليد الكتابة

وأضافت الكاتبة الصحفية عبلة الرويني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "دنقل تحول لفكرة ولمعنى وقيمة للكثير"، لافته: "دنقل تحول لذكرى وضوء ومعاني متعددة وقيم مختلفة من حرية لصدق لإبداع".

 

وأشارت الكاتبة الصحفية عبلة الرويني،: "فكرة أنه كان يفضل الشعر على أي وظيفة فكرة ليست خيالية ولا رومانسية بل هي فكرة حقيقية وتجسد لمنتهى إخلاص الشخص لما يفعله ومنتهى إيمانه لما يقدمه".

دنقل

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