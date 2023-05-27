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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمكافحة الناموس والبعوض.. حملة لرش البرك والمستنقعات بالعريش

حملة لرش البرك والمستودعات
حملة لرش البرك والمستودعات بالعريش

نفذت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء،  حملة لرش البرك والمستودعات للقضاء على الناموس والبعوض، ضمن حملة الحصاد الشتوى لمكافحة القوارض، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور مدير عام الشؤون الصحية ورعاية مدير الطب الوقائي ورعاية إدارة المتوطنة، ومتابعة المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

 

حي السلامة:

حيث تم  تغطية حى السلايمة من الوادي حتى حى الشرابجة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

كما   تم تغطية منطقة خلف مقبرة الصفا، لوجود طفح صرف صحى،  وعدم وجود ماسورة صرف صحي في المنطقة،  مما أدى إلى تجمع الصرف الصحي بصورة فى هذه المنطقة والذى يؤدى بدوره إلى ارتفاع كثافة البعوض .

حيث تم التغطية بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ،تحت إشراف فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوي رئيس الوحدة،  ومهندس محمود فايز،  والمهندسة الهام عايش،  والفنيين كمال السيد ، والسيد السنوسي ،و محمد شحاته، ومحمد اسماعيل و أحمد عبد اللطيف، ونافذ عبده مسلم.

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حملة مكافحة الناموس العريش البرك والمستنقعات

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