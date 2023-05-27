انطلاق القافلة الطبية المتميزة بمدينة العريش والشيخ زويد.. غدا

تنطلق القافلة الطبية المتميزة بمشاركة العديد من المنشآت الطبية بمحافظة شمال سيناء ،بمشاركة كلية الطب جامعه المنصوره ، وذلك بهدف تقديم خدمات طبيه متميزه للمواطنين ،وذلك يوم الأحد ٢٨ مايو ولمده ثلاث ايام بمدرسه عمرو شكري الثانويه العسكريه بالعريش، يوميا اعتبارا من الساعه ٩ صباحا الأحد والاثنين والثلاثاء بالعريش ، وأيام الأربعاء والخميس بمدينة الشيخ زويد.

قوافل طبية:

كما تنفذ مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، برنامج قوافل طبية بمدن وقرى محافظات الجمهورية، تحت إشراف الإدارة المركزية للطب الرياضى.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بمركز شباب قاطية، مركز بئر العبد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحة بشمال سيناء.



وأوضح الدكتور طارق شوكه، دعم مديرية الصحة الكامل للقوافل الطبية بالمحافظة.. حيث تضمنت القافلة تضمنت عدداً من التخصصات .. منها : باطنة - رمد – عظام - أطفال – نساء – تحليل .. مشيرا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة الطب الرياضى على مستوى الجمهورية ، ودعم وزارة الصحة الدائم في توفير الكوادر الطبية عالية الكفاءة والخبرة لخدمة أهالينا بشمال سيناء .

وحدة الطب الرياضي:

وفي نفس السياق.. تنظم الإدارة المركزية بالطب الرياضى لوزارة الشباب والرياضة القافلة الطبية بوحدة الطب الرياضى باستاد العريش الرياضي بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والصحة بمحافظة شمال سيناء.

