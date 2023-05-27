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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

الدولار
الدولار

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في مصر السبت 27-5-2023 ، إذ شهد الأخضر هزة قوية في السوق السوداء بقيمة تصل إلى 7 جنيهات لأول مرة منذ شهور، بدعم ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبا.

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تراجع قوي في السوق الموازية

وقبل عدة أيام وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 42 جنيها، عاد ليسجل اليوم نحو بين 35 و37.5 جنيه، وذلك في الوقت الذي استقر فيه الأخضر في البنوك على مدار 3 شهور.

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ودعم هبوط الدولار في السوق الموازية، زيادة إيرادات السياحة مصر بحسب التوقعات نحو 14 إلى 15  مليار دولار من إيرادات السياحة بنهاية السنة المالية 2022- 2023، التي تنتهي 30 يونيو المقبل أي خلال شهر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، فضلا عن توقعات مصر لتحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار من رسوم عبور السفن في قناة السويس خلال عام 2023  ، حسبما أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج.

السيطرة على التضخم

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية محمد معيط  خلال تصريحات مع وكالة بلومبرج، أن مع شهر ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

أسعار الدولار اليوم

وتهم أسعار الدولار اليوم، الكثير في مصر والذي شهد استقرارًا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 76  يومًا كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

  • 1 دولار = 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر 

سعر الدولار عالميا 

وتراجع الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.21 نقطة في تعاملات اليوم.

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