ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الجمعة مع اقتراب الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين إلى اتفاق بشأن سقف الدين الحكومي وبينما تقيم السوق الرسائل المتباينة حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك+ بشأن سياسة الإنتاج.
وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.2% إلى 72.67 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.7% لبرنت و1.6% لخام غرب تكساس الوسيط.
ولا تزال الأسواق حذرة مع احتمال امتداد محادثات رفع سقف الدين، وثارت مخاوف جديدة بشأن زيادة محتملة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل من شأنها أن تقلل الطلب بعد قراءة قوية لإنفاق المستهلكين والتضخم بالولايات المتحدة.
وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنه بالرغم من إمكانية أن يتوصل المفاوضون لاتفاق لرفع سقف استدانة الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار فقد تمتد المحادثات خلال مطلع الأسبوع.
وتحذر وزارة الخزانة الأمريكية من أنه إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق فإن الأموال المتاحة لديها لتغطية جميع التزاماتها ستنفد بحلول الأول من يونيو، مما سيؤدي إلى تعثر اقتصادي كارثي.
وانخفض خاما القياس أكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أول أمس الخميس بعدما قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من فرص إقرار خفض جديد للإنتاج في اجتماع أوبك+ في فيينا يوم الرابع من يونيو.