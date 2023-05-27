عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الجمعة مع اقتراب الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين إلى اتفاق بشأن سقف الدين الحكومي وبينما تقيم السوق الرسائل المتباينة ‏حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك+ بشأن ‏سياسة الإنتاج.‏


وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية كما ‏زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.2% إلى 72.67 دولار ‏للبرميل.‏ وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت ‏‏1.7% لبرنت و1.6% لخام غرب تكساس الوسيط.‏

ولا تزال الأسواق حذرة مع احتمال امتداد محادثات رفع سقف الدين، وثارت ‏مخاوف جديدة بشأن زيادة محتملة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي الشهر المقبل من شأنها أن تقلل الطلب بعد قراءة قوية لإنفاق المستهلكين ‏والتضخم بالولايات المتحدة.‏

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنه بالرغم من إمكانية أن يتوصل ‏المفاوضون لاتفاق لرفع سقف استدانة الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 ‏تريليون دولار فقد تمتد المحادثات خلال مطلع الأسبوع.‏

وتحذر وزارة الخزانة الأمريكية من أنه إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق فإن ‏الأموال المتاحة لديها لتغطية جميع التزاماتها ستنفد بحلول الأول من يونيو، مما سيؤدي إلى تعثر اقتصادي كارثي.‏

وانخفض خاما القياس أكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أول أمس الخميس بعدما ‏قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من فرص إقرار خفض جديد ‏للإنتاج في اجتماع أوبك+ في فيينا يوم الرابع من يونيو.‏

 

أزمة سقف الدين أزمة سقف الدين الأمريكي رفع سقف الدين رفع سقف الدين الأمريكي زيادة سقف الدين سقف الدين النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

موضوعات متعلقة

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

احذر .. بالأسماء قائمة أدوية تعطي نتيجة إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات

توجيه السيسي بزيادة الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه يتصدر اهتمامات الصحف

نشرة المرأة| ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص ثوم يوميا.. علامات تكشف خيانة الرجل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

اعرف إمكانياتك |رسالة مؤثرة من أحمد ناجي لمصطفي شوبير قبل نهائي إفريقيا

السعودية.. إجراءات جديدة لدخول الوافدين مكة المكرمة

نشرة الأخبار| موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. تراجع الأعلاف يضرب أسعار البيض في مقتل..اللقطات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون مي كساب يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بشرة أصغر لسنوات.. وجبة إفطار سر رشاقة الملكة كاميلا

الأرض تستقبل رسالة غريبة من المريخ.. ساعد العلماء فى تفسيرها

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ