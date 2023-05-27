ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الجمعة مع اقتراب الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين إلى اتفاق بشأن سقف الدين الحكومي وبينما تقيم السوق الرسائل المتباينة ‏حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك+ بشأن ‏سياسة الإنتاج.‏



وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية كما ‏زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.2% إلى 72.67 دولار ‏للبرميل.‏ وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت ‏‏1.7% لبرنت و1.6% لخام غرب تكساس الوسيط.‏

ولا تزال الأسواق حذرة مع احتمال امتداد محادثات رفع سقف الدين، وثارت ‏مخاوف جديدة بشأن زيادة محتملة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي الشهر المقبل من شأنها أن تقلل الطلب بعد قراءة قوية لإنفاق المستهلكين ‏والتضخم بالولايات المتحدة.‏

وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنه بالرغم من إمكانية أن يتوصل ‏المفاوضون لاتفاق لرفع سقف استدانة الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 ‏تريليون دولار فقد تمتد المحادثات خلال مطلع الأسبوع.‏

وتحذر وزارة الخزانة الأمريكية من أنه إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق فإن ‏الأموال المتاحة لديها لتغطية جميع التزاماتها ستنفد بحلول الأول من يونيو، مما سيؤدي إلى تعثر اقتصادي كارثي.‏

وانخفض خاما القياس أكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أول أمس الخميس بعدما ‏قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من فرص إقرار خفض جديد ‏للإنتاج في اجتماع أوبك+ في فيينا يوم الرابع من يونيو.‏