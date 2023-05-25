انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام ‏ونواتج التقطير انخفضت على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي كما تراجعت ‏مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.‏



وانخفضت مخزونات النفط الخام 12.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ‏مايو أيار إلى 455.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 800 ‏ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.‏



وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.‏



وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 79 ألف برميل يوميا ‏الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في ‏الأسبوع.‏



من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 2.1 مليون برميل ‏إلى 216.3 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها ‏‏1.1 مليون برميل.‏



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل ‏الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 600 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 105.7 ‏مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.‏



وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع ‏الماضي بواقع 1.25 مليون برميل يوميا.‏