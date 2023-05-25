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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

صدى البلد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  إن مخزونات النفط الخام ‏ونواتج التقطير انخفضت على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي كما تراجعت ‏مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.‏


وانخفضت مخزونات النفط الخام 12.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ‏مايو أيار إلى 455.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 800 ‏ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.‏


وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.‏


وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 79 ألف برميل يوميا ‏الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في ‏الأسبوع.‏


من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 2.1 مليون برميل ‏إلى 216.3 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها ‏‏1.1 مليون برميل.‏


وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل ‏الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 600 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 105.7 ‏مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.‏


وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع ‏الماضي بواقع 1.25 مليون برميل يوميا.‏

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