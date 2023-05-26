تراجع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس، بعد أن قلل نائب رئيس الوزراء ‏الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إعلان تحالف أوبك+ المزيد من تخفيضات ‏الإنتاج خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 2.10 دولار، أو 2.7%، إلى ‏‏76.25 دولار للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.51 ‏دولار، أو 3.4%، إلى 71.83 دولار.‏

وبدأت أسعار النفط في التراجع بعدما نقلت تقارير عن نوفاك قوله إنه لا يعتقد أن ‏من المحتمل أن يعلن أوبك+ المزيد من التخفيضات.‏

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نوفاك قوله "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي خطوات ‏جديدة لأنه قبل شهر فقط تم اتخاذ قرارات معينة بشأن الخفض الطوعي لإنتاج ‏النفط من بعض الدول".‏

وعلى مدار الأيام الماضية خرجت مجموعة من الرسائل المتضاربة من كبار ‏منتجي أوبك+ حول التحركات التالية في سياسة النفط، مما جعل من الصعب التنبؤ ‏بنتائج الاجتماع المقبل.‏

وتلقت أسعار النفط دعما يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن على ‏البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن "يحذروا".‏

واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة على أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قد يبحث إقرار ‏تخفيضات أخرى للإنتاج خلال اجتماعه في الرابع من يونيو.

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