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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس، بعد أن قلل نائب رئيس الوزراء ‏الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إعلان تحالف أوبك+ المزيد من تخفيضات ‏الإنتاج خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 2.10 دولار، أو 2.7%، إلى ‏‏76.25 دولار للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.51 ‏دولار، أو 3.4%، إلى 71.83 دولار.‏

وبدأت أسعار النفط في التراجع بعدما نقلت تقارير عن نوفاك قوله إنه لا يعتقد أن ‏من المحتمل أن يعلن أوبك+ المزيد من التخفيضات.‏

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نوفاك قوله "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي خطوات ‏جديدة لأنه قبل شهر فقط تم اتخاذ قرارات معينة بشأن الخفض الطوعي لإنتاج ‏النفط من بعض الدول".‏

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وعلى مدار الأيام الماضية خرجت مجموعة من الرسائل المتضاربة من كبار ‏منتجي أوبك+ حول التحركات التالية في سياسة النفط، مما جعل من الصعب التنبؤ ‏بنتائج الاجتماع المقبل.‏

وتلقت أسعار النفط دعما يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن على ‏البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن "يحذروا".‏

واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة على أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قد يبحث إقرار ‏تخفيضات أخرى للإنتاج خلال اجتماعه في الرابع من يونيو.
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