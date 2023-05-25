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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يرتفع 2% بعد تراجع المخزونات الأمريكية وتحذير سعودي

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط 2% بعد تراجع مفاجئ كبير في مخزونات ‏النفط الأميركية إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة للإنتاج من تحالف ‏أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.‏


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار أو 2% إلى 78.36 دولار للبرميل ‏عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار أو 2% ‏إلى 74.34 دولار للبرميل.‏


وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية ‏سجلت انخفاضاً كبيراً غير متوقع قدره 12.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى ‏‏455.2 مليون برميل. وكان محللون توقعوا ارتفاع المخزونات 800 ألف برميل.‏


وتراجعت مخزونات الوقود أيضا. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ‏انخفضت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 216.3 مليون برميل بينما ‏تراجعت مخزونات نواتج التقطير 600 ألف برميل إلى 105.7 مليون برميل.‏


وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على ‏المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، "متألمين" ودعاهم إلى ‏‏"الحذر".‏


واعتبر بعض المستثمرين هذا إشارة على أنه من الممكن أن يبحث تحالف أوبك+ ‏الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا المزيد من ‏تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع مقرر في الرابع من يونيو.


وقال كريج إرلام المحلل لدى أواندا "أسعار النفط ترتفع... مدفوعة من التحذير ‏السعودي الأخير للبائعين على المكشوف".‏

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