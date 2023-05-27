أرملة وائل نور: دفنت والدتي ورحت المسرح أمثل وأضحك الناس.. فيديو

كشفت المخرجة غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، عن موقف غريب، قائلة: "دفنت والدتي ورحت المسرح أمثل وأضحك الناس عادي خالص، ده شغلي، أنا مش دكتورة جامعة".

وأضافت غادة النجار، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أنها لا تفكر في العودة إلى الفن مرة أخرى وستكتفي بتربية أولادها ورعايتهم، معقبة: "مش هسيب ولادي عشان أرجع الفن".

وأشارت أرملة الفنان الراحل وائل نور، إلى أن ابنها ياسين يمتلك موهبة الفن والتمثيل من والده، ويبلغ من العمر 10 سنوات، ويشارك حاليا في فيلم "مش مصري".