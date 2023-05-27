أرملة وائل نور: طعن أميرة العايدي على عقد منزل الراحل وصمة عار

رفضت المخرجة غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، التصالح مع الفنانة أميرة العايدي طليقته بعد اعدائها بأن شقة التي عاشت فيها مع زوجها الراحل ملكها بعقد ضوئي".

وأضافت غادة النجار خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مينفعش بعد اتهام وائل بالتزوير ، وائل ليه حق عليه ومينفعش اتصالح معاها ودعوتها ضده بعد وفاته وصمة عار".

تابعت أرملة الفنان الراحل وائل نو، عقد شقة زوجها الراحل صحيح وموثق ولا يوجد به أي شبه تزوير، مضيفة: وائل ابن بلد من شبرا وجدع وعمره ما كان مزور ولا أكل حاجة على حد".

