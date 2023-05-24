عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرملة الراحل وائل نور: في المحاكم منذ سبع سنوات بسبب شقة الزوجية

الفنان وائل نور وعائلته
الفنان وائل نور وعائلته

‏قالت غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، أنها في المحاكم منذ سبع سنوات بسبب شقة الزوجية الخاصة بها التي تعيش فيها هي وأولادها منذ زواجها من الفنان الراحل وائل نور.

 

وتابعت غادة النجار خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أنها تعيش فيها منذ عام 2010 وقت زوجهما حتى عام 2016 وقت رحيله، وفي محضر جرد التركة قامت هي والفنانة أميرة العايدي بقسيم التركة بما يرضي الله وأن الفنانة أميرة العايدي أكدت في هذا الوقت أن هذه الشقة ملك لوائل رحمة الله عليه وليست ملكها.

 

دعوى قضائية من أميرة العايدي

 

 وأضافت  أنها تفاجأت في عام 2017 بدعوى قضائية مرفوعة عليها من أميرة العايدي ومن شخص يدعى ياسر السراج موجود خارج مصر يدعوا أن هذه الشقة ملك أميرة العايدي،  وقررت غادة النجار الكشف عن هذه القضية بعد 7 سنوات بسبب أن الأمر اخذ وقت كبير ومدة حوالي 7 سنوات وحياتها أصبحت غير مستقرة هي وأولادها وأنها وصلت إلى حالة من الانهيار.

وائل نور غادة النجار الفنانة أميرة العايدى انجي انور ياسر السراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

ترشيحاتنا

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

تريليون دولار.. 22 دولة أفريقية غير قادرة على سداد دينها الخارجي

دون وقوع إصابات.. إسقاط طائرة مسيرة فوق بيلجورود

إذلال بوتين.. جونسون يسخر من ماكرون ويقلده باللغة الفرنسية

الشرع محلل أربعة وأنتى بيهم.. مصطفى قمر يثير الجدل برفقة زوجته

«البارالمبية» تعلن عن تنظيم مصر 3 بطولات دولية وإنشاء أول شركة استثمار رياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

انتبه .. رائحة الجسم المبالغ فيها مؤشر لهذه الأمراض

بتطبخ بفساتين جريئة.. بلوجر تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ