أرملة الراحل وائل نور: في المحاكم منذ سبع سنوات بسبب شقة الزوجية

‏قالت غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، أنها في المحاكم منذ سبع سنوات بسبب شقة الزوجية الخاصة بها التي تعيش فيها هي وأولادها منذ زواجها من الفنان الراحل وائل نور.

وتابعت غادة النجار خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أنها تعيش فيها منذ عام 2010 وقت زوجهما حتى عام 2016 وقت رحيله، وفي محضر جرد التركة قامت هي والفنانة أميرة العايدي بقسيم التركة بما يرضي الله وأن الفنانة أميرة العايدي أكدت في هذا الوقت أن هذه الشقة ملك لوائل رحمة الله عليه وليست ملكها.

دعوى قضائية من أميرة العايدي

وأضافت أنها تفاجأت في عام 2017 بدعوى قضائية مرفوعة عليها من أميرة العايدي ومن شخص يدعى ياسر السراج موجود خارج مصر يدعوا أن هذه الشقة ملك أميرة العايدي، وقررت غادة النجار الكشف عن هذه القضية بعد 7 سنوات بسبب أن الأمر اخذ وقت كبير ومدة حوالي 7 سنوات وحياتها أصبحت غير مستقرة هي وأولادها وأنها وصلت إلى حالة من الانهيار.