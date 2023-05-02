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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل وائل نور.. أصبح أبا بعد وفاته وهذه أبرز أعماله

وائل نور
وائل نور

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان الراحل وائل نور، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 مايو 2016، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وائل نور

كان الفنان وائل نور صاحب طلة مميزة بكل أدواره سواء فى السينما أو بالتليفزيون واكتشفه المخرج أحمد فؤاد، الذى قدمه فى العديد من الأعمال وقتها، وبعدها تبناه الفنان فريد شوقى فنيا، وقدم معه مسلسل "البخيل وأنا" و"صابر يا عم صابر"، وفيلم "الموظفون فى الأرض".

الفنان وائل نور، من مواليد الرابع والعشرين من أبريل عام 1961، وحصل على دبلوم معهد السكرتارية، وبعدها انضم للمعهد العالى للفنون المسرحية، وكان يهوى الفن منذ صغره.

وقدم أعمالا لاتزال خالدة إلى الآن منها: "المال والبنون، وذئاب الجبل، ودموع فى حضن الجبل، وسوق الزلط، والمصراوية، وحلم ابن السبيل، ووجه القمر، وحارة الطبلاوى"، حيث برع فى دور الولد الشقى، ولكن نجوميته الحقيقة كانت قد نشأت بشكل قوى من خلال مسلسل "البخيل وأنا" والذى ظهر فى دور ابن النجم القدير فريد شوقى كما شارك فى تقديم "فوازير الهنا" عام 1997 وقدم أيضا أدوارا متنوعة ما بين الشرير والطيب والرومانسى، كان آخر عمل شارك فيه هو مسلسل "شقة فيصل"، مع كريم محمود عبد العزيز وريكو ومن إخراج شيرين عادل.

أما عن حياته الشخصية فقد تزوج الفنان وائل نور مرتين فقط فى حياته، الأولى كانت الفنانة أميرة العايدى، والتى أنجب منها سارة ويوسف، لكنهما انفصلا بعد زواج استمر 7 سنوات، وتزوج المرة الثانية من "غادة محمد" وأنجب منها أيضا ولدا وبنتا، وأصبح أبا لطفل ثالث عقب وفاته بتسعة أيام.

وائل نور ذكرى رحيل وائل نور

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