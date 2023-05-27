إصابة ربة منزل ونجلتها بعد اصطدامهما بسيارة ملاكي في الشرقية

أصيبت سيدة ونجلتها بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بهم بطريق بلبيس أسفل الكوبري العلوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كل من "فهيمة ش ع" 40 سنة و"ملك م م" 7 سنوات مقيمين الكتيبة دائرة مركز بلبيس مصابين ما بعد الارتجاج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بهم بطريق بلبيس أسفل الكوبري العلوي وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.