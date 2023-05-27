بينهم ثنائي أجنبي سوبر.. الزمالك يحسم 4 صفقات للموسم الجديد

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن نادي الزمالك حسم 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2023-2024.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" الزمالك حسم 4 صفقات منهم ثنائي أجنبي سوبر (مهاجم ومدافع)، وفيه 4 أو 5 لاعبين يعمل نادي الزمالك على حسم التعاقد معهم".

وأضاف:" الزمالك سيستغني عن عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الجاري".

الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل مع الداخلية بهدف لمثله، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.