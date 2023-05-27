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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الوداع الأفريقي.. صدمة جديدة تضرب الترجي التونسي

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، انتهاء موسم 3 لاعبين في صفوف الفريق، بعد أيام قليلة من وداع مسابقة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، على يد الأهلي.

وتولى معين الشعباني تدريب الترجي، عقب وداع الفريق دوري أبطال إفريقيا، بالهزيمة أمام الأهلي 4-0 (بمجموع مبارتي الذهاب والإياب).

وقال الشعباني في تصريحات أبرزها موقع “nessma sport”، التونسي، أن موسم الثلاثي معز بن شريفية وحمدو الهوني وغيلان الشعلالي، انتهى مع الترجي بسبب الإصابة.

ويعد الثلاثي من أعمدة الترجي الأساسية، إذ تأثر الفريق التونسي “سلبيا" بغيابهم عن مواجهتي الأهلي.

وضرب الأهلي موعدا مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي.

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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