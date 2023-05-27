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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا .. صناعة النواب تناقش طلب إحاطة حول مشكلات الغزل والنسيج

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدا الأحد،  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول صناعة الغزل والنسيج، واستجابة لشكاوي العاملين في صناعة الغزل والنسيج ومن أجل تطوير الصناعة الوطنية، تقدم النائب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والمالية بشأن “عدم اتخاذ الاجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج”.

ونوه وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،إلي معاناة العاملين في صناعة الغزل والنسيج من مشكلات متعددة ولذلك لابد من العمل على تشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

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وأضاف “ عبد العزيز” في طلبه،إن العاملين في مجال صناعة الغزل والنسيج، لديهم معاناة من مجموعة مشكلات تؤدي إلى تدهور هذه الصناعة الهامة والتي كانت مصر تاريخيا دولة رائدة في هذا المجال.

وتابع النائب :  حيث يفاجئ العاملون في هذه الصناعة بدخول كميات من مخرجات هذه الصناعة (مستوردة) دون دفع الرسوم أو الجمارك المقررة قانونا مما يهدد المنتج المحلي كما يعاني هذا القطاع من صعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.

وبناء علي ذلك تقدم البرلماني، بطلب الإحاطة، مناشدا بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أسرع وقت نظرا لأهمية الموضوع.

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