نائب: غير مقبول عدم صرف الحد الأدنى للأجور لعمال مصنع الغزل بالدقهلية

تفقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مصنع الغزل بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة في المحافظة.

وعقدت لجنة القوى العاملة اجتماعا مع المهندس محمد عبد العال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدقهلية للغزل والنسيج، وممثلي اللجنة النقابية بالشركة، وتناقشوا بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، والذي ناقشته اللجنة في اجتماع سابق لها وبناء عليه قررت تنظيم زيارة ميدانية للمصنع.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة وأوصت بضرورة رفع مقابل بدل الوجبة والأفضل يتم صرف وجبة فعلية بدل صرف البدل النقدي، ومراقبة أداء العمال ومتابعة حصول العمال علي كل حقوقهم العمالية، والالتزام بصرف الحد الأدنى للاجور وفقا لقرار المجلس القومي للأجور.

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وأشادت النائبة ولاء عبد الفتاح، بسرعة استجابة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وقيامها بزيارة ميدانية للوقوف على طبيعة الأوضاع في الشركة والمصنع وحقوق العمال على أرض الواقع، موجهة الشكر للجنة، وطالبت بحل مشكلة الترقيات للعمال، وزيادة بدل الوجبة.

من جانبه، استعرض المهندس محمد عبد العال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، خطة تطوير المصنع، وقال إن الشركة تضم مصنع غزل وتريكو وتطريز، وأوضح أن خطة تطوير المصنع تتضمن أنه سيكون عبارة عن 3 صالات، وسيتم إنتاج 55 ألف قطعة يومياً من بداية التشغيل بعد التطوير، حيث إن المصنع حاليا ينتج 2000 قطعة يومياً فقط، ويحتاج معدات حديثة وتطوير كبير، وقال إن الشركة عليها مديونيات للتأمينات وإنه يقوم بدفع اشتراكات التأمينات منذ جاء الشركة.

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أهمية الحفاظ على العمالة في المصنع ومنحهم كافة حقوقهم المادية والمعنوية لأنهم عصب عملية الإنتاج ويجب رعايتهم صحيا واجتماعيا.

وأشارت وكيل اللجنة، إلى ضرورة وجود خطة تطوير واضحة ومرتبطة بجدول زمني وتحديد آليات تنفيذها، على أن يتم حماية حقوق العمال.

وطالبت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة، بدعم العمال في المصنع وحمايتهم من أي مخاطر وأضرار صحية، وتوفير وسائل واشتراطات الأمان والسلامة، والاهتمام بصرف اللبن لهم لحمايتهم أثناء العمل.

وأشارت التمامي، إلى أن اللجنة قامت بالزيارة إلى المصنع من أجل حقوق العمال وحمايتها، والوقوف على خطة التطوير .

واستمع وفد لجنة القوى العاملة إلى أعضاء اللجنة النقابية، والذين أشاروا إلى أنه يتم صرف اللبن للعاملين على خطوط الإنتاج، وطالبوا بتوفير خدمات علاجية ضمن التأمين الصحي للعاملين، موضحين أن هناك عمال يتعرضون لإصابات أمراض سرطانات وفشل كلوى.

ووجه عمال شركة ومصنع الدقهلية للغزل والنسيج، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها في احتفالية عيد العمال لدعم العاملين، وأشادوا بتوجيه القيادة السياسية بمناقشة مشروع قانون العمل الحوار الوطنى لمناقشته والوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق المصلحة العامة للوطن.

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وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة: غير مقبول عدم صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين، وتوصية اللجنة باستكمال إجمالي دخل العامل الشهري بألا يقل عن 3500 جنيه، فالقانون يلزم قطاع الأعمال العام بصرف الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية، ونوصي بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة زيادة بدل الوجبة والترقيات والعرض على اللجنة بما سيتم الانتهاء إليه.



وتابع: ملف التأمين الصحي الخاص بالعمالة ملزمة بعلاجهم ضمن التأمين الصحي، فلا ذنب للعمال فى موضوع مديونيات التأمينات، ليس مبرر وجود مديونيات على الشركة الامتناع عن تقديم الخدمة الصحية للعاملين.

وأوصى رئيس اللجنة، بضرورة رفع مقابل بدل الوجبة والأفضل أن يتم صرف وجبة فعلية بدل صرف البدل النقدي، ومتابعة حصول العمال علي كل حقوقهم المالية، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، وإعداد دراسة عن إمكانية ترقية العمال والتكلفة المادية، والالتزام بتقديم خدمة التأمين الصحي للعمال تنفيذا للمادة 18من الدستور.



وعقب الاجتماع، قام وفد لجنة القوى العاملة بجولة تفقدية داخل مصنع الغزل واطلع على طبيعة العمل واحتياجات المصنع، واستمع لبعض العمال حول احتياجاتهم ومتطلباتهم.



يترأس وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي يزور محافظة دمياط، النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ويضم الوفد النائبة سولاف درويش والنائب إيهاب منصور، وكيلي لجنة القوى العاملة، والنائبة إحسان شوقي، والنائب عبدالفتاح محمد؛ والنائبة ولاء التمامي، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة، رانيا فايز، أمين لجنة القوى العاملة، ويوسف مكادي، بالإضافة إلى خالد الشورى من العلاقات العامة بالمجلس.

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