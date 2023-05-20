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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قطاع الأعمال : خطة عملاقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر

منصور عبد الغني المتحدث
منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال

كشف منصور عبد الغني ، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، تفاصيل خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجب أن تنعكس على كافة القطاعات.


وقال منصور عبد الغني خلال مداخلة عبر الزوم، ببرنامج من مصر، المذاع على شاشة سي بي سي، إن خطة عملاقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر، في عدد من المصانع المختلفة، مشددا على تعظيم العائد من الأصول المتاحة على مستوى الجمهورية وأبرزها مصانع الغزل والنسيج، مع إضافة صناعات تحويلية جديدة للاستفادة من القطن المصري وخاصة القطن فائق الطول.

 

زراعة 1250 فدان جديد

 

وأشار إلى أنه تم زراعة 1250 فدان جديد في منطقة الواحات، بإنتاجية عالية، مؤكدا أنه تم تركيب أحدث محالج على مستوى العالم لإنتاج قطن نقي.

قطاع الاعمال الغزل والنسيج القطن المصري الزراعة منطقة الواحات

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