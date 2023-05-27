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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يرسم الشماس جوزيف هارفى قسًا

صدى البلد

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهي حيث رسم الشماس جوزيف هارفى قسا.


وقال رئيس الأساقفة في عظته: إن أحد اهتمامات السيد المسيح الفائقة هى رعايتنا فهو يصلى لأجل شعبه فى كل زمان ومكان إذ ينظر الله لنا ويعاملنا  كأولاده وبناته .

وأضاف رئيس الأساقفة: رغم أن الله يمتلك ويهتم بكل الأشياء إلا أن شعبه له اهتمام خاص، فالله يريد أن يهتم بنا مثلما نهتم نحن بأولادنا، إذ نشغل فكر السيد المسيح دائما.

واختتم رئيس الأساقفة موجها كلمته للقس جوزيف قائلا: أنت تقدم محبة وغفران وداعة لأنك تمجد السيد المسيح فى حياتك وهو ممجد فيك، مضيفًا: أدعوك أن تستمر فى عملك  وخدمتك ليتمجد لله فى حياتك.

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