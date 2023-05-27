المشرف على رواق الأزهر: انتقاد الصلاة على النبي من المضحكات المبكيات.. فيديو

علق الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، على مهاجمي الصلاة على النبي بالمساجد عقب صلاة الجمعة، مؤكدا: "ليست بدعة بل أمر من الله".

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ما حدث من المضحكات المبكيات"، متابعا: "جدل عقيم لا قيمة له".

وأشار الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف،: "النقد الذي حدث أمر عجيب وغريب ومريب على مجتمع يحب النبي ويحب رسالته وأوامره"، مضيفا: "البدعة تكون فيما لا يشرع المولى عز وجل، ولكن عندما يكون الأمر فيه ثواب وفضل، فأين تكون البدعة".

وأكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف،: "الصلاة على النبي أمر من رب العالمين".