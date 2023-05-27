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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المشرف على رواق الأزهر: انتقاد الصلاة على النبي من المضحكات المبكيات.. فيديو

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي بالمساجد

علق الدكتور عبدالمنعم  فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، على مهاجمي الصلاة على النبي بالمساجد عقب صلاة الجمعة، مؤكدا: "ليست بدعة بل أمر من الله".

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وقال الدكتور عبدالمنعم  فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ما حدث من المضحكات المبكيات"، متابعا: "جدل عقيم لا قيمة له".

 

وأشار الدكتور عبدالمنعم  فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف،: "النقد الذي حدث أمر عجيب وغريب ومريب على مجتمع يحب النبي ويحب رسالته وأوامره"، مضيفا: "البدعة تكون فيما لا يشرع المولى عز وجل، ولكن عندما يكون الأمر فيه ثواب وفضل، فأين تكون البدعة".

 

وأكد الدكتور عبدالمنعم  فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف،: "الصلاة على النبي أمر من رب العالمين".

المشرف على رواق الأزهر الدكتور عبدالمنعم فؤاد الازهر الشريف صلاة على النبي صلاة الجمعة

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