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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فوائد الصلاة على النبي.. تكفر الذنوب وتجلب سعادة الدارين

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

من فوائد الصلاة على النبي ، تكفر الذنوب، وتفرج الكروب، وتيسر الغيوب، فهو المصطفى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى مفتاحًا لسعادة الدارين، والصلاة عليه تجعل الإنسان من أحبائه في الدنيا والآخرة.

أما في الدنيا فيقول سيدنا رسول الله: (حياتي خير لكم؛ تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم؛ فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيء استغفرت الله لكم) ، ويقول: (إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة)، ويقول: (إِنَّ الْبَخيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ).

 

مسجد السيدة نفيسة|ترديد الصلاة على النبي عقب الجمعة .. فيديو

دعاء يوم الجمعة.. أفضل أذكار الصلاة على النبي

 

حب الصلاة على النبي

استهان الناس بكثرة الصلاة على النبي فتركوها، وما التزمها إلا الأقل، وقد كنا شعبًا محبًّا لرسول الله في الظاهر والباطن، مكثرين من الصلاة عليه في الليل وفي النهار، حتى كان البائعون ينادون بالصلاة عليه على سلعهم، ورفع ذلك في أزماننا النكدة، كما رفع التأسي به في حياتنا ،فلا تستقلوا الصلاة على سيدنا النبي ؛ فإنها عند الله عظيمة ؛ إنها تحفظ الإنسان من الذنوب ، وإنها تستر من العيوب ، إنها كنز معنا لا نحسن استعماله، ولا نحسن أن نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى.

 

فضل الإكثار من الصلاة على النبي

حث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الصلاة على النبي يوم الجمعة ، بقول سيدنا رسول الله : «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم].

وأشار المركز، إلى أن من سنن يوم الجمعة، كذلك قراءة سورة الكهف، لقول سيدنا رسول الله: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره].

ويستحب الإكثار من الدعاء، لقول سيدنا رسول الله: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه].

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