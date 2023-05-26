دعاء يوم الجمعة.. أفضل أذكار الصلاة على النبي

دعاء يوم الجمعة، يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء يوم الجمعة فهو أفضل أيام الله ، وأفضل الذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنن يوم الجمعة بالإضافة للدعاء الذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا، والتطيب والسواك، وقراءة سورة الكهف، كما أن الغتسال يوم الجمعة سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.



ودعاء يوم الجمعة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقاً لقربه، وتأكيداً لحبه، وباباً لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبداً، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حُلل الرضا .

ووردت صيغ كثيرة للصلاة على النبي منها اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا ، وتشرح بها صدورنا ، وتطهر بها قلوبنا ، وتروح بها أرواحنا ، وتزكي بها نفوسنا ، وتغفر بها ذنوبنا ، وتستر بها عيوبنا ، وتضع بها أوزارنا ، وتثقل بها ميزاننا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مريضنا، وتسعد بها شقينا، وتوسع بها أرزاقنا، وتيسر بها أمورنا، وتؤيد بها أمرنا، وتعظم بها أجرنا، وتمد بها في أعمارنا، وتقبل بها أعمالنا، وتحفظ بها أسرارنا.

- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِنْ أعْلَيْتَ لَهُ الرُّتَب وَكَشَفْتَ لَهُ الْحُجُبَ فَرَقَى إِلَى مَا لَمْ يَرْقَ إِلَيْهِ الْخَلِيلُ وَوَصَلَ إِلَى مَا لَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ وَنَظَرَ مَا لَمْ يَنْظُرُهُ الْكَلِيمُ ، وَوَصَفْتَهُ بِأنَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

-اللهـم سيرنا بتدبيرك، واشغلنا بك عن النظر لمن دونك، وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك .إنك أنت العزيز الوهاب. اللهم اجعلنا ممن طاب عيشهم وأخلصت سريرتهم وأحسنت سيرتهم وجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدرهم وقضيت دينهم وفرجت همهم وأجبت سؤلهم ورفعت قدرهم وأعليت منزلتهم ورفعت درجتهم وأقلت عثرتهم وجبرت كسرهم واحسنت خُلَقهم وألنت قلوبهم ويمنت كتبهم وطهرت نفوسهم يا ذا الجلال والإكرام.

سبحانك يا من سجدت لك الجباه، وبكت لك العيون، وخشعت لك القلوب، اقضِ حاجاتنا وأنت بها أعلن، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واشرح صدورنا، واكشف كروبنا، وهَب لنا اللهم من رحمتك ما لا يُحصى واكتب لنا من غفرانك عفوًا لا يفنى.



بفضلك وكرمك ياالله.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.



أدعية يوم الجمعة

أدعية يوم الجمعة، لا يوجد صيغة محددة لدعاء يوم الجمعة سوى ما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية الإكثار من الصلاة على النبي، ويجب على المسلم أن يكون على يقين أن الله عز وجل سيستجيب له، وأن أفضل أوقات استجابة الدعاء كما أوضح عدد من العلماء والفقهاء هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لذا على كل مسلم أن يجتهد في هذه الساعة في الدعاء بما يريد.



من أدعية يوم الجمعة أن يقول المسلم تحصنت بذي العزة والجبروت ، واعتصمت برب الملكوت ، وتوكلت علي الحي الباقي الدائم الذي لايموت ، اللهم قني واصرف عني الأذي إنك علي كل شيء قدير وبالاجابة جدير يا نعم المغيث ونعم المجير ونعم المعيذ ونعم المولي ونعم النصير .

-تحصنت بالله الواحد الأحد اعتصمت بالله الفرد الصمد وتوكلت علي الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

-اللهم قني واصرف عني وعن أهلي ومالي وعن زوجي وذريتي الأذي إنك علي كل شيء قدير .



-تحصنت بالله الذي رفع السماء بلا عمد ، تحصنت بالله الذي بسط الأرض علي ماء فجمد ، توكلت علي الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا ، استعنت بالله الذي رزق الخلق ولم ينس منهم أحدا .

-- تحصنت بالله العلي العظيم من شر إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن , ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار ومن شر مايظهر بالنهار ويكمن بالليل ، ومن شر ماينزل من السماء ومن شر مايعرج فيها ، ومن شر ماذرأ في الأرض ومن شر مايخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يارحمن .

-تحصنت بالله العلي العظيم من شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض وشر الحساد وشر كل ذي شر لا أطيق شره ، ومن شر إبليس وجنوده ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم .

-آمنت بالله العلي العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم .

-حسبي الله وكفي , سمع الله لمن دعا , ليس وراء الله مرمي .



اللهم إني استودعك لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله فذكرنيها ياالله في كل وقت،اللهم اجعلها ذكرا لى فى حياتى،وشهادة عند مماتى ،ونورا فى قبرى،وشفاعة لى بين يديك حتى أتنعم برؤية وجهك الكريم ،بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره ،وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم



حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الرب من العباد ، حسبنا الخالق من المخلوق ،حسبنا الرازق من المرزوق ، حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يطعم ولا يطعم وهو يغيث ولا يغاث وهو يجير ولا يجار عليه ، حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم .

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.



دعاء يوم الجمعة قصير

دعاء يوم الجمعة قصير، يوم الجمعة وليلتها أوقات مباركة، لها طبيعة خاصة، وخص الله عز وجل يوم الجمعة بسورة كاملة في القرآن الكريم، لما لهذا اليوم من أهمية حيث يعد العيد الأسبوعي لكل مسلم، وأوصانا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد من الأدعية والسنن المستحبة ، وفيما يلي دعاء يوم الجمعة قصير.

فى هذه الأوقات المباركة من يوم الجمعة «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

‏-اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حَرْفاً حَرْفاً، وعدد كل حرف ألْفا ألْفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألْفا ألْفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كُلِّ ذرة ألْفَ ألْفِ مرة، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمُك، ونفذ به حكمُك، في برك وبحرك وسائر خَلقك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم

-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وعَلى أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وأزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمَ عَلَى عبْدِكَ ونبيِّكَ وحبيبِكَ سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إخْوَانِهِ، وآَلِهِ، صَلَاةً وسَلَامًا نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جِنَانِكَ، ونَسْتَجْلِبُ بِهِمَا أَسْبَابَ رِضْوَانِكَ، وَنُؤَدِّي بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا، بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ، آمِينَ.



-اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَهَبَ لَنَا اللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا مِنَّةٍ، وَلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا اللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَأَيْنَ كَانَ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيمَا يُرْضِيكِ، وَلَا نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكِ إِلًّا فِيمَا تُحِبُّ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

-اللهم صلِّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تُنْجيِنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتُفَرِّجُ بها عنَّا جميعَ الكُرُبات، وتَقضِي لنَا بها جميعَ الحاجات، وتُطَهِّرُنَا بها مِن جميعِ السيئات، وتَرفَعُنا بها عندكَ أَعلَى الدرجات، وتُبَلِّغُنَا بها أَقْصَى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ في الحياةِ وبعد المماتِ يا رب العالمين.

