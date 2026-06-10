الخارجية الأوكرانية تكشف عن اجتماع مرتقب بين زيلينسكي وماجيار

ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار في المستقبل القريب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم - "لا يمكنني تحديد موعد أو مكان، لكن يمكنني أن أؤكد أننا نعمل على ترتيب لقاء بين الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء ماجيار، ونحن نتلقى إشارات إيجابية تفيد بأن هذا اللقاء قد يعقد في المستقبل القريب"، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.
وأضاف تيخي أن جدول الأعمال "واضح تمامًا"، وهو تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد المتحدث أنه تم إحراز تقدم بالفعل بشأن عدد من القضايا الأكثر حساسية؛ لا سيما فيما يتعلق بالأقليات القومية، كما تؤيد بودابست بدء الجولة الأولى من المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد أعلن رئيس الوزراء المجري، في وقت سابق، أنه تم التوصل إلى اتفاق شامل مع أوكرانيا بشأن توسيع نطاق الحقوق اللغوية والتعليمية والثقافية والسياسية للأقلية المجرية، التي يبلغ تعدادها حوالي 100 ألف نسمة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا إن أوكرانيا والمجر تفتحان صفحة جديدة في علاقاتهما قائمة على الاحترام المتبادل والثقة.