الأعلي للآثار يكشف تفاصيل اكتشاف أكبر ورشتين لتحنيط المصريين القدماء .. فيديو

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا الموسم السادس علي التوالي لاكتشاف أماكن اثريه داخل منطقة سقارة منذ عام 2018، موضحاً أن هذه الاكتشافات أبهرت العالم أجمع.

وأضاف "مصطفي وزيري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن تم اكتشاف ورشتين خاصتين بأعمال التحنيط لدي المصريين القدماء، واحدة مختصة بتحنيط الأشخاص والثانية خاصة بتحنيط الحيوانات.

وتابع الدكتور مصطفي وزيري، أن تم العثور بداخل هذه الورش جميع أدوات التحنيط بداية من المشارط والسرير الخاص بالتحنيط وغيرهم.

وأشار إلى أن تم العثور في اكتشاف آخر من قبل علي بعض المواد الخاصة بالتحنيط لدي القدماء المصريين، منها مادة القرفة وكانت تستخدم من أجل طرد الروائح الكريهة، وبعض بذور الفاكهة.