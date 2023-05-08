فى الذكري الـ26 لـ افتتاحه.. تعرف على متحف التحنيط بالأقصر

قالت إيمان محمود، وكيل متحف التحنيط بالأقصر، إن متحف التحنيط بالأقصر يتميز أنه على ضفاف نهر النيل وشمال معبد الأقصر، وتتميز قاعة العرض المتحفي بإحتوائها على 19 خزانة تضم مراحل التحنيط بدءا من الوفاة حتي مراسم الدفن.

وأضافت إيمان محمود، وكيل متحف التحنيط بالأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن متحف التحنيط يعتبر فريد من نوعه لأنه يتحدث عن التحنيط فى العالم كله، والتي تبدأ مراحله بتطهير الجسد بالماء المقدس، وعمل فتحة فى الجانب الأيسر من البطن، من اجل استخلاص الأحشاء.

وتابعت إيمان محمود، وكيل متحف التحنيط بالأقصر، أن المصري القديم وصل إلى المحاكمة ووجود الثواب والعقاب، لافتة إلى أن تلك المحاكمة تكون أمام معبود العالم الأخر ويضع القلب والريشة على ميزان، وفى حالة إعتداله يكون الميت برئ.