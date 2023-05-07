خبير أثري: أجدادنا كانوا يمارسون عملية سر التحنيط

المواقع الأثرية في مصر.. نافذة العالم على الحضارات القديمة

قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري، إن مدينة الأقصر تضم عدد كبير من المتاحف منها متحف التحنيط، وهو من أبرز المتاحف في الأقصر إنشاء حوالي منذ 25 عاما فقط ولكنه من أبرز المتاحف في المدينة ويضم عدد 68 قطعة ولكنه ثرلاي جدا.

وأضاف «مجدي شاكر» خلال لقاءه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن اجدادنا كانوا يمارسون عملية سر التحنيط حتى الآن لم تكتشف، موضحا أن محافظة أسيوط بها مقابر أثرية كبيرة جدا، خاصة منطقة «مير» واكتشف بها 15 مقبرة ترجع الى العصر القبطي عام 1919 .

الاهتمام الثقافي

وأشار الخبير الأثري، إلى أننا بحاجة الي الاهتمام الثقافي ، والمصري القديم كان مؤمن بالبعث وكان حريص على دفن أشئائه وامتاعه معه في المقبرة، لافتا إلى أن هناك مشكلة عند البعض بشأن الحضارة المصرية وديما مصر عاملة «هس هس» ويسعوا إلى هدم ثوابت الدولة ولكن الدولة ترد بالقوة الناعمة والإنتاج الفني.