خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو

أشاد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبيه عقب الفوز الكبير على فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

وقال ريبيرو للجهاز المعاون: "الفوز على فاركو منح دفعة كبيرة للجميع، وهناك تحسن مستمر في الفريق، بعد الاستفادة من مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى للدوري".

وشدد على أن تحسن الأداء الهجومي يرجع إلى الحلول العديدة التي يمتلكها اللاعبون وقدراتهم على تشكيل الخطورة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على اختيار التشكيل المناسب، وأن الفريق يسير على الطريق الصحيح من خلال تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدًا الإثنين، باستاد مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها على ملعب الأخير يوم 25 أغسطس الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة طبقًا لنظام المسابقة، حيث تُعفي القرعة أحد الفرق؛ نظرًا لإقامة البطولة بمشاركة 21 ناديًا.