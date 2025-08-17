قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة
تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي
أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة.. وأحكام الإفرازات بعد الحيض
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟
إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو
ماذا حدث عند نزول آية الكرسي؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري
حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو

عبدالحكيم أبو علم

أشاد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبيه عقب الفوز الكبير على فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

وقال ريبيرو للجهاز المعاون: "الفوز على فاركو منح دفعة كبيرة للجميع، وهناك تحسن مستمر في الفريق، بعد الاستفادة من مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى للدوري".

وشدد على أن تحسن الأداء الهجومي يرجع إلى الحلول العديدة التي يمتلكها اللاعبون وقدراتهم على تشكيل الخطورة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على اختيار التشكيل المناسب، وأن الفريق يسير على الطريق الصحيح من خلال تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدًا الإثنين، باستاد مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها على ملعب الأخير يوم 25 أغسطس الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة طبقًا لنظام المسابقة، حيث تُعفي القرعة أحد الفرق؛ نظرًا لإقامة البطولة بمشاركة 21 ناديًا.

النادي الأهلي خوسيه ريبيرو الاهلي مباارة الأهلي وفاركو بطولة الدوري

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

محافظة دمياط

محافظ دمياط يبحث الموقف التعبوي الطارئ ضمن التدريب العملي المشترك

التشكيل الجديد

بالأسماء.. ننشر تشكيل إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالدلتا

مبادرة كن مستعداً

رئيس جامعة المنيا: التحديات في الحصول على فرص عمل باتت أكبر والشهادة وحدها لم تعد كافية

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

