هل يتم رفع الدعم عن البنزين والسولار؟ .. سيناريوهات أمام لجنة التسعير

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمحروقات، اجتماعها في أكتوبر المقبل؛ لمناقشة ملف رفع الدعم عن البنزين والسولار، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل سياسة تسعير الوقود في مصر، في خطوة ينتظرها الرأي العام باهتمام كبير.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مطصفى مدبولي، في وقت سابق، إن أسعار البنزين والسولار ستظل دون تغيير حتى أكتوبر المقبل وهو ما أدى إلى عدم عقد اللجنة اجتماعها الدوري الذى كان مقررا له يوليو الماضي.

وتهدف خطة الحكومة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الدعم النقدي للفئات الأكثر استحقاقًا.

وتستعد لجنة التسعير التلقائي لاجتماعها المقبل وسط ترقب لأسعار الوقود في مصر، وهناك عاملان حاسمان يحددان مصير أسعار الوقود في مصر وهما: استمرار سياسة رفع الدعم، وتطورات أسعار النفط عالميًا.



الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة

تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية كل 3 أشهر، وتُصدر قراراتها بشأن تعديل أو تثبيت الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية، وفق المواعيد الآتية:

يناير

أبريل

يوليو

أكتوبر

الأسعار الحالية للوقود في مصر

سعر بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92: 17.25 جنيه للتر

سعر بنزين 80: 15.75 جنيه للتر

سعر السولار: 15.50 جنيه للتر

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه

سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة البترول أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر (حتى أكتوبر)، لافتة إلى حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

علما بأن الدولة تستورد نحو 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و50% من استهلاك منتج البوتاجاز و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز نحو 366 مليون جنيه يوميا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

ولا تزال مصر من بين أقل 10 دول في العالم من حيث أسعار بيع البنزين والسولار، وهو ما يعكس استمرار وجود دعم غير مباشر للوقود، رغم محاولات الدولة تقليصه تدريجيًا.

وكانت الوزارة أعلنت عن تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

وسبق أن أعلن وزير المالية تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى.

نصائح لتقليل استهلاك البنزين في الصيف

قبل القيادة

- تأكد من ضغط الإطارات:

- استخدام زيت المحرك المناسب

- تأكد من نظافة فلتر الهواء

-استخدام التكييف بحكمة

- تجنب السرعات العالية

- تجنب الفرملة المفاجئة

استخدام خاصية “Eco - الاقتصاد في استهلاك الوقود"

تأكد من صيانة المحرك

-تغيير فلتر الوقود

-التأكد من نظافة البوجيهات.