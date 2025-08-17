قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يتم رفع الدعم عن البنزين والسولار؟ .. سيناريوهات أمام لجنة التسعير

أسعار البنزين.. أرشيفية
أسعار البنزين.. أرشيفية
تقرير صدى البلد

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمحروقات، اجتماعها في أكتوبر المقبل؛ لمناقشة ملف رفع الدعم عن البنزين والسولار، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل سياسة تسعير الوقود في مصر، في خطوة ينتظرها الرأي العام باهتمام كبير.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مطصفى مدبولي، في وقت سابق، إن أسعار البنزين والسولار ستظل دون تغيير حتى أكتوبر المقبل وهو ما أدى إلى عدم عقد اللجنة اجتماعها الدوري الذى كان مقررا له يوليو الماضي.

وتهدف خطة الحكومة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الدعم النقدي للفئات الأكثر استحقاقًا.

وتستعد لجنة التسعير التلقائي لاجتماعها المقبل وسط ترقب لأسعار الوقود في مصر، وهناك عاملان حاسمان  يحددان مصير أسعار الوقود في مصر وهما: استمرار سياسة رفع الدعم، وتطورات أسعار النفط عالميًا.

 


الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة

تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية كل 3 أشهر، وتُصدر قراراتها بشأن تعديل أو تثبيت الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية، وفق المواعيد الآتية:
يناير
أبريل
يوليو
أكتوبر

الأسعار الحالية للوقود في مصر

سعر بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92: 17.25 جنيه للتر

سعر بنزين 80: 15.75 جنيه للتر

سعر السولار: 15.50 جنيه للتر

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه

سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة البترول أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر (حتى أكتوبر)، لافتة إلى حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

علما بأن الدولة تستورد نحو 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و50% من استهلاك منتج البوتاجاز و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز نحو 366 مليون جنيه يوميا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

ولا تزال مصر من بين أقل 10 دول في العالم من حيث أسعار بيع البنزين والسولار، وهو ما يعكس استمرار وجود دعم غير مباشر للوقود، رغم محاولات الدولة تقليصه تدريجيًا.

وكانت الوزارة أعلنت عن تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

وسبق أن أعلن وزير المالية تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى.

نصائح لتقليل استهلاك البنزين في الصيف

قبل القيادة

- تأكد من ضغط الإطارات:

- استخدام زيت المحرك المناسب

- تأكد من نظافة فلتر الهواء

-استخدام التكييف بحكمة

- تجنب السرعات العالية

- تجنب الفرملة المفاجئة

استخدام خاصية “Eco - الاقتصاد في استهلاك الوقود"

تأكد من صيانة المحرك

-تغيير فلتر الوقود

-التأكد من نظافة البوجيهات.

الحكومة أكتوبر منظومة الدعم أسعار البنزين والسولار الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

السرقة

حكم السرقات التي فعلها طفل قبل البلوغ .. دار الإفتاء تجيب

الإفتاء

ما حكم لبس الموضة للفتيات؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتور أسامة الجندي

أسامة الجندي: مسابقة "دولة التلاوة" طريق رئيسي للحفاظ على هوية مصر القرآنية

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد