سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة
تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي
أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة.. وأحكام الإفرازات بعد الحيض
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟
إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو
ماذا حدث عند نزول آية الكرسي؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري
حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج

إسلام مقلد

انطلق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما اليوم الأحد ، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج، المقرر إقامتها في أبها.

واجتمع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس مع معاونيه محمد إبراهيم وأحمد فوزي، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

وحرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وعصام الحضري المشرف على مدربي حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين ، على حضور مران المنتخب.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودية صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى السعودية يوم الثلاثاء المقبل، من أجل خوض وديتين مع المنتخب السعودي مواليد 2008 قبل انطلاق البطولة.

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

