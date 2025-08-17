حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا

كشف الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، أن هناك العديد من حالات التعدي على الملكية الفكرية بسبب غياب الوعي.

دور الملكية الفكرية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن دور الملكية الفكرية هو صون الإبداع وحماية المبدعين.

ولفت الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، إلى أن كل الجهات المسئولة عن رفع الوعي سيكون لها دور في الفترة المقبل في مجال حماية الملكية الفكرية.

تطبيق القانون على المخالفين

واستطرد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، أنه لا بد أن يكون هناك حملات توعية وتطبيق القانون على المخالفين، ولكن يسبق هذا توعية الجميع.

أشار إلى أنه يجب مراجعة البيئة التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية والتي كانت مصر سباقة في وضعها ولكنها لم تتحسب للتطورات التي وصلنا لها.



وشدد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، على أن الملكية الفكرية ليس تحديًا مصريًا فحسب بل في العالم كله، موضحا أن كل من أساء استخدام الذكاء الاصطناعي والاستعانة بصور وفيديوهات وأدوات لها ملكية فكرية يكون محل نظرها في القضاء.



وأردف أن القانون الحالي للملكية الفكرية يتم مراجعته الآن، لعمل تعديلات وإدخال بعض المواد التي تستوعب التطورات الجديدة ولو كانت هناك حاجة لتشريع جديد سيتم عمله.

