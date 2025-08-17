قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة
تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي
أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة.. وأحكام الإفرازات بعد الحيض
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟
إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو
ماذا حدث عند نزول آية الكرسي؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري
حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا
توك شو

حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا

الملكية الفكرية
الملكية الفكرية
محمد البدوي

كشف الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، أن هناك العديد من حالات التعدي على الملكية الفكرية بسبب غياب الوعي.

دور الملكية الفكرية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن دور الملكية الفكرية هو صون الإبداع وحماية المبدعين.
ولفت الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، إلى أن كل الجهات المسئولة عن رفع الوعي سيكون لها دور في الفترة المقبل في مجال حماية الملكية الفكرية.

تطبيق القانون على المخالفين

واستطرد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، أنه لا بد أن يكون هناك حملات توعية وتطبيق القانون على المخالفين، ولكن يسبق هذا توعية الجميع.
أشار إلى أنه يجب مراجعة البيئة التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية والتي كانت مصر سباقة في وضعها ولكنها لم تتحسب للتطورات التي وصلنا لها.


وشدد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، على أن الملكية الفكرية ليس تحديًا مصريًا فحسب بل في العالم كله، موضحا أن كل من أساء استخدام الذكاء الاصطناعي والاستعانة بصور وفيديوهات وأدوات لها ملكية فكرية يكون محل نظرها في القضاء.


وأردف أن القانون الحالي للملكية الفكرية يتم مراجعته الآن، لعمل تعديلات وإدخال بعض المواد التي تستوعب التطورات الجديدة ولو كانت هناك حاجة لتشريع جديد سيتم عمله.
 

