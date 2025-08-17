قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو حابب تستثمر.. سفير كينيا يكشف عن تسهيلات تقدمها بلاده للمصريين

السفير الكيني فريد أوتا يتوسط مساعده ونقيب العاملين بالزراعة
السفير الكيني فريد أوتا يتوسط مساعده ونقيب العاملين بالزراعة
الديب أبوعلي

أكد السفير الكيني بالقاهرة فريد أوتا، أن بلاده بموقعها الاستراتيجي الهام، تعتبر بوابة رئيسية لمنطقة شرق ووسط أفريقيا، وهو ما يفتح آفاقا واسعة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في القارة، وتعمل الحكومتان المصرية والكينية على تعزيز هذا التعاون من خلال 12 مذكرة تفاهم وقعتها الدولتان مطلع العام الجاري، والتي تعتبر بمثابة الحافز الرئيسي لمنح تسهيلات كبيرة وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري في مختلف القطاعات.

وأضاف السفير أوتا - خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين على هامش زيارته للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي: أما عن الفرص الاستثمارية الواعدة، فتستفيد الشركات المصرية بالفعل من الحضور في السوق الكيني، مشيرا: تعمل هناك شركات كبرى مثل: "المقاولون العرب"، و"أوراسكوم"، وغيرها من الشركات، بالإضافة إلى بعض البنوك.

وأكد السفير الكيني بالقاهرة، أن بلاده ترحب بالاستثمارات المصرية في عدة قطاعات حيوية، أبرزها: الزراعة، وهو قطاع يحظى بأولوية قصوى، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلدين، والبنية التحتية والري، حيث تستفيد كينيا من الدعم الفني المصري في مجالات إدارة الموارد المائية وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، والتجارة ينشط رجال الأعمال المصريون في كينيا في تجارة الشاي والقهوة والسلع الحيوانية، فضلا عن الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث يوجد فرص واعدة في هذا المجال خاصة في إقامة محطات للطاقة الشمسية.

أما التسهيلات التي تقدمها بلاده للعمالة والمستثمرين لجذب وتشجيع الاستثمارات والعمالة المصرية، فقال: اتخذت كينيا خطوات ملموسة، من أهمها: إلغاء متطلبات التأشيرة: تم إعفاء المواطنين المصريين من متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، والاكتفاء بالحصول على موافقة إلكترونية مسبقة، وهو ما يسهل حركة الأفراد ورجال الأعمال، وإنشاء مركز استشاري للمستثمرين، منوها: أنشأت الحكومة الكينية المركز لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ويقوم هذا المركز بتجهيز الأراضي وتوفيرها، مما يسمح للمستثمر ببدء عمله فور توقيع مذكرة التفاهم دون الخوض في إجراءات بيروقراطية معقدة.

واختتم السفير الكيني فريد أوتا: تلعب السفارة الكينية في القاهرة دورا فعالا في إرشاد مجتمع الأعمال المصري وتسهيل الإجراءات لهم وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية في كينيا.

السفير الكيني بالقاهرة السفير الكيني بالقاهرة فريد أوتا العامة للعاملين بالزراعة الشركات المصرية كينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

السرقة

حكم السرقات التي فعلها طفل قبل البلوغ .. دار الإفتاء تجيب

الإفتاء

ما حكم لبس الموضة للفتيات؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتور أسامة الجندي

أسامة الجندي: مسابقة "دولة التلاوة" طريق رئيسي للحفاظ على هوية مصر القرآنية

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد