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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحف التحنيط بالأقصر يحتفل بذكرى 26 عاما على الافتتاح.. تفاصيل

متحف التحنيط بالأقصر
متحف التحنيط بالأقصر

أكد محمد شحتة مدير عام متحف التحنيط بالأقصر، أنه تم افتتاح متحف التحنيط بالأقصر في 7 مارس 1997 على مساحة 2035 متر تقريبا بكامل ملاحقاته، ويضم صالة عرض كبيرة تعرض بالتفصيل طريقة التحنيط بالشكل التفصيلي، وتم اختيارة أمام ضفاف النيل ومواجهة جبال طيبة بالبر الغربي «مدينة دفن الموتى».

وأضاف «محمد شحتة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» أن متحف التحنيط بالأقصر يتميز بطرق عرض المتحفي عالميا، خاصة طريقة التحنيط عند المصريين القدماء.

وأشار مدير عام متحف التحنيط بالأقصر، إلى أن طرق العرض المتحفي وخزانات العرض تعطي صورة واضحة للزائر طرق ومراحل التحنيط عقب الوفاة ومراسم الجنازة والدفن.

ونوه إلى أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لنشر الوعي الأثري عند طلبة المدارس والجامعات، فضلا عن الجولات الترشيدية والشرح التفصيلي.

متحف التحنيط بالأقصر الأقصر الوعي الاثري المصريين القدماء التحنيط

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