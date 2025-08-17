قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة
تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي
أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة.. وأحكام الإفرازات بعد الحيض
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟
إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو
ماذا حدث عند نزول آية الكرسي؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري
حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا
خبر سار.. إمام عاشور يشارك تدريجيا في تدريبات الأهلي
رياضة

الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري

الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات الجماعية، غدا الإثنين، باستاد مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة التي تقام على ملعب الأخير يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

 ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة طبقا لنظام المسابقة، حيث تعفي القرعة أحد الفرق؛ لأن البطولة تقام من 21 ناديا.

وكان الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، ليعودوا للتدريبات غدا، حيث يخوض الفريق مباراة ودية في الفترة المقبلة.

كما يخضع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الوسط، لفحص طبي، وإن كان الشكل المبدئي يشير إلى أن إصابته عادية، ومجرد إجهاد وسيشارك بشكل طبيعي غدا.

النادي الأهلي الاهلي كرة القدم بطولة الدوري مسابقة الدوري

أصالة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

