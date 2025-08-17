قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة
تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي
أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة.. وأحكام الإفرازات بعد الحيض
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟
إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو
ماذا حدث عند نزول آية الكرسي؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري
حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا
أخبار البلد

المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟

المشروع القومي للبتلو
المشروع القومي للبتلو
شيماء مجدي

يعد المشروع القومي للبتلو  من أهم المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من أجل تنمية الثروة الحيوانية بهدف زيادة المعروض من اللحوم وبالتالى ضبط الأسعار وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتى من اللحوم،  كذلك تحسين دخل صغار المربيين ، وتوفير فرص عمل للشباب . 
 

أهداف المشروع القومي للبتلو 

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة،  إن الهدف من إطلاق المشروع القومى للبتلو عام 2017كان لتقليل ذبح العجول البتلو صغيرة السن والتى كانت تذبح أقل من 100 كيلو مما كان يقلل من إنتاجية اللحوم وإصدار للثروة الحيوانية. 

وأضاف "سليمان" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن المشروع القومى للبتلو ساهم فى زيادة حجم اللحوم المنتجة 6 أو 7 أضعاف كمية اللحوم المنتجة سابقا،  لافتا إلى أن المشروع ساهم في توفير ما لا يقل عن 90 ألف فرصة عمل للشباب .

وأشار " رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة" إلي أن  أهمية الاستمرار في دعم المشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة"، باعتباره رافعة اقتصادية وتنموية حقيقية للريف المصري، كما يعد مصدرًا مستدامًا لتحسين دخول صغار المربين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

اتساع المشروع 

أوضح أن المشروع القومى للبتلو اتسع ليشمل أيضا العجول المستوردة والتى تنتج أضعاف اللحوم والألبان المحلية بالتالى أحدثت طفرة كبيرة فى الاكتفاء الذاتى من اللحوم ،وكذلك الألبان .

قروض ميسرة 

ولفت طارق سليمان إلى أن المشروع يُمول من خلال قروض ميسّرة بفائدة متناقصة لا تتجاوز 5%، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي، ما يسهل على صغار المربين وشباب الخريجين الدخول في دورة الإنتاج دون أعباء كبيرة.

تمويل المشروع القومى للبتلو 

الجدير بالذكر أن  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن، أن حجم التمويل الممنوح للمشروع القومي للبتلو قد تجاوز حتى الآن حاجز الـ 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي حقق الاستفادة لأكثر من 45 ألف مستفيد، بهدف دعم تربية وتسمين ما يزيد عن 522 ألف رأس ماشية، لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

المشروع القومي للبتلو اللحوم الثروة الحيوانية تنمية الثروة الحيوانية الزراعة

