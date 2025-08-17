المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟

يعد المشروع القومي للبتلو من أهم المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من أجل تنمية الثروة الحيوانية بهدف زيادة المعروض من اللحوم وبالتالى ضبط الأسعار وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتى من اللحوم، كذلك تحسين دخل صغار المربيين ، وتوفير فرص عمل للشباب .



أهداف المشروع القومي للبتلو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الهدف من إطلاق المشروع القومى للبتلو عام 2017كان لتقليل ذبح العجول البتلو صغيرة السن والتى كانت تذبح أقل من 100 كيلو مما كان يقلل من إنتاجية اللحوم وإصدار للثروة الحيوانية.

وأضاف "سليمان" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن المشروع القومى للبتلو ساهم فى زيادة حجم اللحوم المنتجة 6 أو 7 أضعاف كمية اللحوم المنتجة سابقا، لافتا إلى أن المشروع ساهم في توفير ما لا يقل عن 90 ألف فرصة عمل للشباب .

وأشار " رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة" إلي أن أهمية الاستمرار في دعم المشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة"، باعتباره رافعة اقتصادية وتنموية حقيقية للريف المصري، كما يعد مصدرًا مستدامًا لتحسين دخول صغار المربين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

اتساع المشروع

أوضح أن المشروع القومى للبتلو اتسع ليشمل أيضا العجول المستوردة والتى تنتج أضعاف اللحوم والألبان المحلية بالتالى أحدثت طفرة كبيرة فى الاكتفاء الذاتى من اللحوم ،وكذلك الألبان .

قروض ميسرة

ولفت طارق سليمان إلى أن المشروع يُمول من خلال قروض ميسّرة بفائدة متناقصة لا تتجاوز 5%، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي، ما يسهل على صغار المربين وشباب الخريجين الدخول في دورة الإنتاج دون أعباء كبيرة.

تمويل المشروع القومى للبتلو

الجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن، أن حجم التمويل الممنوح للمشروع القومي للبتلو قد تجاوز حتى الآن حاجز الـ 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي حقق الاستفادة لأكثر من 45 ألف مستفيد، بهدف دعم تربية وتسمين ما يزيد عن 522 ألف رأس ماشية، لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.