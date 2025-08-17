شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

توفي الفنان ومدير التصوير المصري تيمور تيمور، مساء السبت، غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله في منطقة رأس الحكمة، في حادثة أثارت صدمة كبيرة داخل الوسط الفني.



ونُقل الجثمان إلى مستشفى رأس الحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للدفن، وأعرب عدد من الفنانين عن حزنهم الشديد، حيث وصفه الفنان حسام داغر بـ”الأب البطل”، بينما نعاه المنتج إبراهيم حمودة واعتبره “شهيد الأبوة”.



يذكر أن تيمور تيمور خريج معهد السينما قسم تصوير، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية البارزة، من بينها “إبراهيم الأبيض”، “جراند أوتيل”، و”رسالة الإمام”.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: