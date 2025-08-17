إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الفنان الراحل ومدير التصوير، تيمور تيمور، كان شخصا اجتماعيا ويمتلك قلب أبيض وطيبة غير محدودة، ويشع بهجة في المكان الموجود فيه.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن الفنان الراحل ومدير التصوير تيمور تيمو، كان محبوبا من الجميع، مؤكدة أن نبأ وفاته كان صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا، وغير متوقعة.

وخيم الحزن على الوسط الفني المصري بعد وفاة الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور مساء السبت، إثر حادث مأساوي في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث فارق الحياة غرقاً أثناء محاولته إنقاذ ابنه من موت محقق.

ووفقا لشهادات مقربين، تمكن تيمور من إنقاذ ابنه، لكنه لم يستطع النجاة بنفسه، ليُنقل جثمانه لاحقا إلى مستشفى رأس الحكمة، حيث جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة؛ وتشييعه إلى مثواه الأخير.