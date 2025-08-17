خبر سار.. إمام عاشور يشارك تدريجيا في تدريبات الأهلي

يبدأ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي ودون أي احتكاك، بدءاً من الغد، الإثنين؛ بعد تعافيه الكامل من الجراحة بكسر في الترقوة التي خضع لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيخضع إمام عاشور لفحص طبي وأشعة جديدة خلال 3 أيام؛ لتحديد إمكانية دخوله إلى المران الجماعي بشكل كامل من عدمه.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات الجماعية غدا الإثنين باستاد مختار التتش؛ استعداداً لمواجهة غزل المحلة التي تقام على ملعب الأخير يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة طبقا لنظام المسابقة حيث تعفي القرعة أحد الفرق؛ لأن البطولة تقام من 21 ناديا.

وكان الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، ليعودوا للتدريبات غدا، حيث يخوض الفريق مباراة ودية في الفترة المقبلة.

كما يخضع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الوسط، لفحص طبي، وإن كان الشكل المبدئي يشير إلى أن إصابته عادية، ومجرد إجهاد وسيشارك بشكل طبيعي غدا.