الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى عليها وأنجالها بالشرقية.

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغلات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، وطرف ثان شقيق زوج المجنى عليها وزوجته، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.