الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بالتعدى عليها بالسب حال استقلالها سيارة أجرة بالجيزة .

القبض على شخصين تحرشا بفتاة بالشيخ زايد

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائمة بالنشر مقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبسؤالها أفادت أنه بتاريخ 31 يوليو الماضى وأثناء استقلالها سيارة ملاكى تابعة "لأحد تطبيقات النقل الذكى" بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتحرش بها لفظياً والتعدى عليها بالسب والقذف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان – مقيمان بالجيزة) ، وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (بدون لوحات معدنية ، بدون تراخيص).

وبمواجهتهما أقرا بحدوث خلافات حول أولوية المرور بينهما وبين قائد السيارة التى كانت تستقلها المذكورة وتعديهما عليها بالسب لقيامها بتصويرهما على إثر ذلك.

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها .