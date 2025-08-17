دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل حديقة فيلا عادل إمام بالإسكندرية

شهد حي العجمي حريقا اندلع في أرض فيلا قديمة يملكها الفنان عادل إمام، بدوران شهر العسل غربي الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر مادية وبشرية.

وتسبب الحريق في دخان كثيف بالمنطقة و انعدام الرؤية لقائدي السيارات بها، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي الحريق.

كانت غرفة عمليات حي العجمي قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد باندلاع حريق في أرض فضاء بدوران شهر العسل، ووجود دخان كثيف بالمنطقة بسبب الحريق.

توجهت قوة أمنية بصحبه مسئولي الحي و سيارات الإطفاء لقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، وتبين نشوب حريق في أرض فيلا قديمة يملكها الفنان عادل امام في الهيش والبوص داخل الأرض مما تسبب في دخان كثيف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة على الحريق و اخماده و منع امتداده لباقي الأرض.

تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.