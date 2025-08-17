نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات

حصل صدى البلد، على نسخة من محضر حادث مطاردة فتيات الواحات، الذي حررته فتاة تدعى رنا إبراهيم، متضررة من 3 سيارات قاموا بمعاكستها ومحاولة استيقافها أثناء سيرها بالسيارة على طريق الواحات ، بما تسبب في اختلال عجلة القيادة منها واصطدامها بإحدى السيارات النقل.

نص محضر الشرطة في مطاردة فتيات الواحات

وقالت الفتاة المجني عليها بحادث مطاردة فتيات الواحات خلال محضر الشرطة: وأنا ماشية بالعربية بتاعتي على طريق الواحات فوجئت بقائد سيارة أرقامها ج ك ل 5673 وعربيتين تاني بمعاكستي ، ومحاولة استيقافي تسبب في اختلال عجلة القيادة مني ، وفقدت السيطرة على سيارتي واصطدمت بسيارة نقل.

وتابعت الفتاة ضحية حادث مطاردة فتيات الواحات: الحادثة كانت حوالي الساعة 6 الصبح على طريق الواحات، والناس شافت اللي حصل ومعايا فيديو على الواقعة، واللي حصل بعدها إني اتصابت في ركبتي وكتفي وظهري والسبب في ده قائد السيارة اللي قولت عليها وسيارتين تاني.

فيما أدلى المتهم الأول عبد الرحمن . ج 18 سنة، طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأنكر اشتراكه مع آخرين معلومين بالتعرض للمجنى عليهم كلا من "رنا . ا " و "نزال . ي" وكان ذلك بالطريق العام، بأن ارتكبتم أمورا وإيحاءات وتلميحات جنسية، وذلك حول كونكم 4 أشخاص وقمتم بتكرار تلك الأفعال من خلال ملاحقة وتتبع المجنى عليهم.

وتابع المتهم بحادث مطاردة فتيات الواحات: اللى حصل إن أنا كنت نازل مع مازن متفقين إن احنا هنروح يوم الأربع ندفع فلوس كلية الشرطة، وروحنا الصبح على بنزينة شيل اوت اللى في طريق المحور ، وقولنا هنقعد هناك شوية نشرب قهوة وبعدها نتحرك ولما دخلنا البنزينة، كانت زحمة اوى مكنش في مكان نركن فيه فراح مازن قافل بعربيته على عربية من العربيات اللى راكنة ، وقال للناس هناك إن لو حد حب يطلع العربية بتاعتوا هو قاعد في سيركل كيه وبعدين قعدنا.

وأضاف المتهم بحادث مطاردة فتيات الواحات: بعد 5 دقايق في حد جه من الشباب الى كانت واقفة وقلنا إن هو عايز يطلع من الركنة ، ساعتها مازن قال خلاص احنا نتحرك للبيت واجيب فلوسي وبعدين نروح كلية الشرطة عشان ندفع الفلوس، فطلعنا ركبنا العربية وبعدها طلعنا لطريق بيت مازن، وخدنا طريق الواحات وكان في عربية بي ام ، وعربية جيلي وعربية افيو ماشيين جنبنا وكانت كل شوية العربية الأفيو عماله ترمى علينا فحبينا نطلع منها.

واستكمل المتهم بواقعة فتيات الواحات: مازن طلع قدام كدا وكان في عربية نقل واقفة مازن صحبي طلع منها، وسمعنا بعدها صوت عربية بتخبط في العربية النقل، وبعدها مشينا روحنا على البيت عشان ناخد الفلوس لكلية الشرطة ، وقعدنا شوية وبعدها دفعنا الفلوس وعلى الساعة 11 بليل في واحد كلم قريب مازن وقالوا ان هو معاون مباحث قسم ثالث ، وإن هو عايز مازن فأنا روحت معاه عادى ، وبعدها طلب العربية بتاعة مازن فرجعنا جيبناها وروحنا على القسم ، وهناك لاقيتهم بيسالوا مازن بيقولوا مين كان معاك، قالهم عبد الرحمن راحوا خادونى وخلونى في القسم وجيت النيابة النهاردة وبس دا كل اللى حصل.