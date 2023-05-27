الجمارك تشدد علي عرض بيض ديدان الحرير علي الحجر الصحي..اعرف السبب

طالبت مصلحة الجمارك المصرية موظفيها في الموانئ والمنافذ والجمركية وخصوصا المطارات، بضرورة التشديد علي التأكد من عدم اصطحاب المسافرين القادمين إلي الأراضي المصرية لبيض ديدان الحرير و عرض تلك الشحنات علي مفتشي الحجر الزراعي بصالة الوصول بالميناء.











قال منشور برقم 12 لسنة 2023 وحصل “صدي البلد” على نسخة منه و الصادر عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية برئاسة الدكتورة نجوي شحاته، أنه ينبغي عدم الإفراج عن تلك الشحنات بصحبة الركاب إلا بعد التأكد من خلوها من أي أوبئة أو فيروسات وخصوصا مرض " الببرين" المؤثر علي صناعة الحرير والمنسوجات.

وحمل القرار ديباجة " هام وعاجل" والممهور من مسئولي مكتب رئيس مصلحة الجمارك، الشحات الغتوري.

وأرجعت تعليمات مصلحة الجمارك المصرية، إلي صدور مكاتبات موجهة لـ الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية من رئيس الحجز الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بملاحظة دخول كميات من بيض ديدان الحرير عر المنافذ الجمركية وقادمة من بلدان يشتبه في اصابتها بوباء الببرين المؤثر علي صناعة الحري.

قال خطاب رئيس الحجر الزراعي الدكتور أحمد كمال العطار، إن ينبغي التشديد علي ضرورة عرض تلك الرسائل والشحنات علي مسئولي الحجر الزراعي بالمطار أو الميناء الجمركي للتأكد من خلوها من الوباء المذكور.

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