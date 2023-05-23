رئيس الوزراء: الدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء.. ونواب : تدعم تلبية الاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات. ويجب عقد شراكات عالمية

رئيس الوزراء : هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي

نائب: الحكومة تبذل قصاري جهدها في مستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع الأدوية

برلمانى: الشراكات العالمية تعزز تصنيع الدواء محليا

عقد ، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

كما حضر الاجتماع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

توفير الخامات و المستلزمات الطبية

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الدولة في توطين الصناعة المحلية، موضحين أبرز فوائدها والتي على رأسها زيادة الصادرات.

وقد قال النائب الدكتور محى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة قوية في قطاع تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة وأن هذا الملف يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الحكومة من خلال وضعه في أولويات أجندتها.

وأضاف “حافظ”، فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في توفير الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع الأدوية، من خلال العمل عن الإفراج السريع عن الخامات المُعطل دخولها.

تلبية الاستهلاك المحلى

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن الهدف الأولي من توطين صناعة الأدوية هو تغطية الاستهلاك المحلي وتوفير الأدوية غير المتوفرة بالأسواق، ومن ثم التصدير إلى مختلف الدول الأمر الذي من شأنه جلب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.

واستطرد النائب، أن الدواء سلعة أساسية ذات تسعيرة جبرية غير مدعومة، ولا تقبل المغامرة لذا يتم منحها الأولوية بجانب توفير الغذاء، علاوة على أن الوقت الحالي مناسب للغاية لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن توطين التصنيع المحلي أحد أهم أهداف خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها الحكومة، لافتا إلي أن فكرة زيادة الانتاج المحلي لها الكثير من المزايا والفوائد سواء اقتصاديا أو اجتماعيا.

و أكد “ رضوان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، علي جدية الدولة واستعدادها لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، من أجل النهوض بقطاع حيوى مثل قطاع الأدوية حيث يسهم ذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية وغيرها، علاوة علي مساهمة هذا القطاع بنسبة جيدة من إجمالي صادرات الصناعات المصرية.

عقد شراكات عالمية

و لفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أهمية قيام هيئة الدواء المصرية، بعقد شراكات واتفاقات مع شركات الأدوية العالمية المتفوقة، وبالتالي يتم نقل تكنولوجيا تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية، فضلا عن إتاحة كافة أنواع الأدوية بالسوق المحلى وبأسعار منخفضة.

وتابع النائب : لابد من استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر في زيادة صادراتنا لمختلف الدول ومن ثم جلب مزيد من العملة الصعبة.