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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نائمون في خدمة العلم.. شباب يستلقون على السرير شهرين لتجربة علمية

شباب يستلقون
شباب يستلقون

شارك مجموعة من الشباب في فرنسا في اختبارات سريرية تجبرهم على وضع الاستلقاء في مهمة لخدمة العلم.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، يستلقي الشباب المشارك لمدة شهرين متواصلين بهدف تطوير وتحسين الظروف التي يعيش فيها رواد الفضاء خلال مهامهم محاكاة لانعدام الجاذبية خارج الارض.


في عيادة «ميديس» التابعة للمركز الوطني لدراسات الفضاء، يمكث ماتيو منذ 5 أسابيع كونه أحد الرجال الـ12 الذين اختيروا لهذه التجربة. وقال: «نلاحظ في البداية أننا ننْحف يوماً بعد يوم».

يبقى سرير كل من هؤلاء المتطوعين الذين تأهلوا من بين 3000 مرشح، مائلاً لمدة 60 يوماً بزاوية -6 درجات، وهي أفضل وضعية لإعادة إنتاج تأثيرات انعدام الوزن التي يتعرض لها الرواد أثناء وجودهم في الفضاء.

وتقول أودريه بيرغوينيان من المركز الوطني للبحوث العلمية: «لقد دخلنا مرحلة استكشاف الفضاء. نسعى للذهاب إلى القمر والمريخ، ولم يعد الأمر خيالاً، بل هو يستلزم رحلات طويلة المدى لمدة سنتين إلى 3 سنوات».

وأوضحت أن «من شأن التعرّض للجاذبية الصغرى التأثير على كل الأنظمة الفيزيولوجية، والتسبب بتغييرات ينبغي فهمها ومنعها، ولهذا الغرض وضعنا البروتوكولات التي يجري اختبارها هنا قبل اختبارها في الفضاء».

 

الاستلقاء العلم فرنسا اختبارات

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