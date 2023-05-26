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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي زفتي يودعون شهيدة العلم عقب وفاتها في حادث سير

الفتاة الضحية
الفتاة الضحية

شهد مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جثمان الفتاة شهد محمود الدنديطي، الطالبة بالثانوية العامة والمعروفة إعلاميا ب"شهيدة العلم" وسط مشاركة الٱلاف من أبناء الأسر والعائلات، بعدما لقت حتفها في حادث أليم خلال ذهابها من قريتها سندبسط إلي مدينة زفتي، لتحصيل دروسها اليومية المعتادة.

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شاءت الأقدر في تسبب رعونة سائق توك توك، في إنهاء حياتها بسيرة بسرعة جنونية، مما تسبب في اصطدامه بعربة كارو ليخترق الحديد جسدها النحيل وتلفظ أنفاسها الأخيرة علي الفور وتُصاب زميلتها ورفيقتها شهد سامي الشاذلي، وتُنقلان إلي مستشفي زفتي العام أحدهما إلي المشرحة والأخري لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان بأن التوك توك كان يسير بسرعة جنونية واجتاز مركبتي توك توك من اليمين واليسار ثم فوجئ بعربة كارو حديدية أمامه، واصطدمت بالقوة فتوفيت الفتاة علي الفور جراء الصدمة حيث أخترق الحديد جسدها.

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تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتي يفيد بوقوع حادث بين عربة كارو وتوك توك، علي الطريق الواصل بين قرية سندبسط ومدينة زفتي، نتج عنه وفاة فتاة طالبة بالصف الثالث الثانوي، وبالعقد الثاني من عمرها، وإصابة الأخري وتم نقلها إلي العناية المركزة بمستشفي زفتي العام، كانتا يستقلونه للذهاب لمدينة زفتي من القرية لإستكمال اليوم الدراسي بمدينة زفتي، وجاري ملاحقة سائق التوك توك المتسبب في الحادث بمعرفة رجال الأمن، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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