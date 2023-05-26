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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية تعلن الطوارئ استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اجتماعاً  مع أعضاء غرفة عمليات التعليم الفني الرئيسية بالمديرية، بحضور مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة الأمن، مديرى الإدارات النوعية (صناعى، زراعى، تجارى، وفندقى)، ممثل التأمين الصحى، مسئول الاستراحات، مسئول التطوير التكنولوجى، أعضاء اللجنة الثلاثية، الشئون القانونية، رؤساء لجان الإدارة (صناعى، زراعى، تجارى) قطاع طنطا، ورئيس مركز توزيع الأسئلة للدبلومات الفنية بالغربية، وعبر WEBEX  MEETINGS  مع الإدارات التعليمية العشر online، بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، ومديرى التعليم الفني بالإدارات، وفي وجود رئيس لجنة الإدارة بكل نوعية و (رؤساء/ مراقبين أوائل ) لجان سير الامتحان نطاق الإدارة .

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وجاء ذلك بناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والأستاذ الدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

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في بداية الاجتماع، تم التنبيه على ضوابط أعمال لجان سير الامتحانات  وكذلك العقبات أو المشاكل التي قد تعوق حسن سير العمل داخل هذه اللجان، وكيفية التغلب على الطرق المختلفة للغش عبر الوسائل الالكترونية، واستخدام العصا الالكترونية داخل اللجان لاكتشاف الهواتف لدى الطلاب، والتنبيه على من له حق استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة وهم رئيس اللجنة والمراقب الأول وعضو لجنة الإدارة فقط.

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كما تم التنبيه بالتعليمات الواردة في الكتاب الدورى رقم 22 بتاريخ 25/5/2023 بشأن الاستعداد لأعمال الامتحانات العامة للعام الدراسى 2022/2023 وتم تكليف السادة مديرى الإدارات بطبع وتوزيع الكتاب الدورى على السادة رؤساء اللجان للنوعيات المختلفة وايضاً الضوابط الواردة من الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بتاريخ 23/5/2023 م .

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