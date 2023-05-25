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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر ثقافة طنطا يستعرض أهم العناصر الغذائية لحماية الإنسان من الأمراض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، محاضرة توعوية بعنوان "غذاء أفضل لحياة أفضل"،  تناولت الحديث عن أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للتقليل من فرص تعرضه للإصابة بالأمراض ولتعزيز المناعة الطبيعية.

في هذا السياق، أشارت رنا غنيم، أخصائية الثقافة الصحية بمحافظة الغربية إلى أن للغذاء الصحي أهمية كبيرة في حماية الإنسان من التعب والإرهاق وتقليل فرص التعرض للإصابات والالتهابات، مؤكدة أن الغذاء الصحي يلعب دورا مهما في الحد من الأمراض ويساهم في الشفاء، وبالتالي يعمل على توفير حياة خالية من الأمراض.

وتابعت "غنيم" خلال المحاضرة التي نظمت ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة: "لابد للغذاء الصحي أن يتكون من عدة عناصر، من بينها: البروتينات التي تعمل على بناء الجسم، وتوجد بكثرة في اللحوم، ومنتجات الألبان، والأسماك، والبيض، كما لابد أن يشتمل الغذاء الصحي على عنصر الكربوهيدرات، والموجود في حبوب القمح والذرة والخضراوات الطازجة"، وأكدت ضرورة الحرص على تواجد عناصر الدهون، والفيتامينات، والمعادن بالطعام المقدم، وذلك لدورها الهام في تنظيم العمليات الجسدية للإنسان.

من جانبها، أوضحت منى المغاوري، أخصائية الثقافة الصحية بمحافظة الغربية أن هناك بعضا من الأغذية الصحية التي تساعد في الحفاظ على قلب الإنسان، وتعمل على وقايته من الإصابة بتجلط الشرايين أو  ارتفاع ضغط الدم، منها: المكرونة، والبطاطس، والخبر، والأرز، واللحوم خالية الدهن، والبيض، والفاصوليا الخضراء، والعدس، والفواكه التي تحتوي على فيتامين "A" و"C" والموجودة في الكمثرى، والبطيخ، والفراولة، والتوت.

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