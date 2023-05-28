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منوعات

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

صدى البلد

تعد أشهر الصيف فرصة لقضاء وقت رائع للاستمتاع بالشواء والاسترخاء مع العائلة والأصدقاء ، ولكن استخدام الشواء بشكل غير صحيح قد يؤدي بك إلى دفع غرامات تصل إلى 5000 جنيه إسترليني، إليك أخطاء شائعة في الشواء يمكن أن تؤدي إلى غرامات بقيمة 5000 جنيه إسترليني هذا الصيف.

وفقا لموقع أكسبريس على الرغم من أن استخدام الشواء يمكن أن يكون طريقة رائعة لتقديم الطعام اللذيذ هذا الصيف ، إلا أنه قد يكون خطيرًا إذا تم استخدامه في الأماكن الخطأ فهناك العديد من القوانين التي يجب أن يكون الكثيرين على دراية بها لعدم التعرض لغرامة متعلقة بالشواء.

فقد شارك Ian Hodgett ، قائد فريق الشواء والمشتري في متخصصي الشواء ، Hayes Garden World ، كيف يمكن لأصحاب المنازل تجنب غرا مات الشواء عند الشواء هذا الصيف ولعل أبرز القيود هي عدم الشواء بالقرب من الطريق الرئيسي.

وأوضح إيان: "ليس لديك حفلة شواء بالقرب من طريق رئيسي لأن الدخان قد ينتقل عبر الطريق ، مما يحجب رؤية السائقين وقد يتم إصدار إشعار تخفيف الإزعاج ، بموجب قانون حماية البيئة لعام 1990. قد يؤدي عدم الامتثال للاشعار إلى المقاضاة في المحكمة وغرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني.

وتابع: "من الأفضل أيضًا تجنب وضع الشواء بالقرب من المقاعد والأشجار والمظلات في حديقتك حيث يوجد خطر أكبر لانتشار الحريق."

الشواء على الشرفة


وقال: "في حين أن إقامة حفلة شواء على شرفتك ليس مخالفًا للقانون ، فإنني أنصح بشدة بعدم القيام بذلك". "من المهم أن تتذكر أن العديد من الشرفات غالبًا ما تكون مصنوعة من مواد قابلة للاحتراق ، لذا فهي تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة أولئك الذين يقومون بالشواء والذين يعيشون حولهم.

"إذا كنت تعيش في شقة ، يحق لإدارة المبنى حظر استخدام الشواء على الشرفات لضمان سلامة جميع السكان.

أشهر الصيف دفع غرامات رؤية السائقين

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