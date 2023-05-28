10 نصائح للقيادة الآمنة أثناء العاصفة الترابية

ماذا أفعل اذا اضطرت للقيادة أثناء العاصفة الترابية؟سؤال يتردد على السنة الكثير لذلك نكشف عن بعض النصائح التي قدمها الدكتور مدحت عبد الحليم، استشاري الكلي من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد وقال الآتي..

القيادة أثناء العاصفة الترابية قد تكون شديدة الخطورة ، ومن الأفضل تجنبها إن أمكن، ومع ذلك، إذا كان عليك القيادة أثناء عاصفة ترابية، فإليك بعض النصائح للبقاء آمنًا:

1. أبطئ وحافظ على سرعة آمنة.

يمكن أن تقلل العواصف الترابية من الرؤية بشكل كبير ، لذلك من المهم أن تقود بسرعة أبطأ من المعتاد لمنح نفسك مزيدًا من الوقت للرد على أي مخاطر قد تنشأ.

2. قم بزيادة المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك. سيمنحك هذا مزيدًا من الوقت للرد إذا توقف السائق الذي أمامك فجأة أو تباطأ.

3. قم بتشغيل المصابيح الأمامية ، لكن لا تستخدم الضوء العالي. سوف تعكس الحزم العالية الغبار فقط وتجعل من الصعب رؤيتها. استخدم الإضاءة المنخفضة أو مصابيح الضباب بدلاً من ذلك.

4. تجنب استخدام مثبت السرعة. سيسمح لك ذلك بالتفاعل بسرعة أكبر إذا احتجت إلى الفرامل فجأة.

5. توقف إلى مكان آمن وأوقف تشغيل المحرك. إذا كانت الرؤية ضعيفة للغاية ، فقد يكون من الأفضل الوقوف بجانب الطريق وانتظار مرور العاصفة.

6. قم بلف النوافذ وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء والتهوية لمنع الغبار من دخول السيارة.

7. استخدم ماسحات الزجاج الأمامي وسائل غسيل الزجاج الأمامي لتحسين الرؤية.

8. ارتدِ كمامة تحمي نفسك من استنشاق الغبار.

9. حافظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى على الطريق.

10. ابق متيقظًا ومركّزًا على الطريق. تجنب مصادر التشتيت مثل استخدام هاتفك أو تناول الطعام أثناء القيادة ، حيث إن انتباهك الكامل مطلوب أثناء عاصفة ترابية.

تذكر أن الخيار الأكثر أمانًا هو تجنب القيادة أثناء العاصفة الترابية تمامًا. إذا كان بإمكانك تأخير رحلتك حتى انتهاء العاصفة ، فيوصى بشدة أن تفعل ذلك.

إذا كنت في منطقة تتعرض للعواصف الترابية بشكل متكرر ، فقد يكون من الجيد الاحتفاظ بمجموعة أدوات طوارئ في سيارتك تحتوي على ماء وطعام غير قابل للتلف ومجموعة إسعافات أولية ومصباح يدوي. تحقق دائمًا من تقارير الطقس المحلية واستمع إلى أي تحذيرات أو تحذيرات صادرة عن السلطات.